Весна в Украине начнется с мокрого снега, а затем потеплеет до +12 – синоптики

В начале весны в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица на дорогах.

Как говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, опубликованном на странице организации в Facebook, осадки выпадут уже в ночь на понедельник, 1 марта, в Правобережной Украине и на крайнем востоке страны.

2-3 марта небольшой мокрый снег ожидается в восточных и северо-восточных областях и умеренный – в Карпатах. На остальных территориях – преимущественно без осадков. На дорогах, кроме юга и востока, – местами гололедица.

Температура ночью от +3 до -3, во вторник на востоке страны – до -6 градусов мороза; днем – до +1 +7 градусов (на Закарпатье), 2 марта во всех областях синоптики прогнозируют +6 +12 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра спрогнозировала, что в ближайшее время от снега в Украине не останется и следа, но настоящего тепла придется подождать еще несколько недель. Также ранее сообщалось, что, согласно прогнозу синоптиков, настоящая теплая пора ожидается не ранее 25 марта. А харьковский сурок Тимка в начале февраля спрогнозировал раннюю весну.