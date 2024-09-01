Верующие и священники направили письмо митрополиту Онуфрию: просят выйти из РПЦ

Священники и верующие Украинской православной церкви призвали митрополита Онуфрия официально отречься от Русской православной церкви. Они обнародовали обращение к предстоятелю УПЦ Московского патриархата с просьбой выполнить требования государства.

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В документе Онуфрия призвали обнародовать официальное письмо об отделении УПЦ от РПЦ и сообщить об этом всем Поместным Церквам. Как отмечается, толчком к такому шагу является требование руководителя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского.

В обращении отмечается, что УПЦ заявила о том, что отделяется от РПЦ еще весной 2022 года, но власти и украинское общество призывают УПЦ продекларировать это решение через официальные письма.

"Ваше Блаженство, просим вас откликнуться на требование руководителя ДЭСС от 22 августа 2024 года и обнародовать письмо к РПЦ о выходе из ее состава, а также сообщить об этом Поместным Церквям", – говорится в документе, который по состоянию на 1 сентября 2024 года собрал более 386 подписей.

Согласно заявлению руководителя ДЭСС, этот шаг поможет избежать запрета парафий и отбора помещений храмов УПЦ.

"Ваше Блаженство, просим не оставлять нас один на один в этой сложной ситуации. Все мы молимся Богу о сохранении нашей Церкви, но нужны и конкретные действия для ее защиты. С любовью во Христе верные чада Украинской православной церкви", – заключают авторы обращения.

Напомним, что в Верховной Раде Украины 20 августа был принят законопроект, известный в народе как "закон о запрете московского патриархата". Народные избранники создали законодательную базу для прекращения деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, которая уже более 2,5 лет ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну.

24 августа президент Владимир Зеленский подписал законопроект. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний тогда объяснил, что закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, даст Украине шанс свергнуть наконец-то "российское ярмо". По его словам, решение парламента является шагом на пути защиты украинской религиозного пространства от вражеских влияний.

Он также призвал православных верующих присоединяться к ПЦУ и отметил, что готов к диалогу с митрополитом УПЦ МП Онуфрием.

Как сообщал OBOZ.UA:

– народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что запрет РПЦ в Украине не вопрос веры, а вопрос национальной безопасности. Он предупредил, что теперь, после принятия этого закона, следует ожидать разных провокаций.

– Глава комитета Совета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев считает, что после принятия этого закона в провокации от УПЦ МП не исчезнут. Но их станет гораздо меньше, потому что не только прихожане, священники тоже начнут думать о своем будущем.

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