Вероятны две версии: авиационный эксперт рассказал, что могло стать причиной авиакатастрофы в Броварах

Авиакатастрофа в Броварах, в результате которой погибли 14 человек, в частности, высшее руководство Министерства внутренних дел Украины, могла произойти по двум причинам. Речь идет о технических неисправностях или ошибке экипажа.

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Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко. Он отметил, что сейчас ждет выводы членов комиссии, которые в течение двух дней должны установить причину крушения.

Эксперт объяснил, что комиссия должна заслушать свидетелей, оценить техническое состояние основных систем вертолета и т. д.

"Предположим, если у вертолета нет хвостового винта, а он где-то валяется за километр, то тут понятна причина. Я исключаю военное влияние. То есть это не ракета зенитная, и это не зенитный ракетный комплекс. Я не верю, что это мог быть взрыв на борту. Остаются либо технические причины, либо ошибка экипажа. Скорее всего, одна из этих двух причин", – пояснил он.

Романенко добавил, что вертолеты обычно не летают ниже 150 м, а экипаж борта готовится к полету, и четко определяет, есть ли какие-либо препятствия на маршруте, чтобы заранее обойти их по высоте.

В связи с этим эксперт считает, что туман и плохая видимость могли повлечь за собой катастрофу только в случае столкновения с каким-либо объектом.

Кроме того, он указал на то, что в вертолете работает режим авторотации. Это когда в воздушном судне по какой-то причине отключаются оба двигателя, но по инерции сохраняется подъемная сила, поэтому оно может достаточно плавно приземлиться без особых повреждений.

Напомним, в Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар.

Известно, что в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, однако точное количество жертв трагедии еще устанавливается.

Среди погибших – ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета.

Кроме того, травмированы 25 человек, в том числе 11 детей.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из горячих точек.

Он также призвал свидетелей произошедшего в Броварах оперативно обратиться в полицию, поскольку это поможет в выяснении обстоятельств трагедии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу трагедии в Броварах, где утром 18 января разбился вертолет. Он поручил СБУ во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства.

Как сообщал OBOZREVATEL, от вертолета, который утром 18 января упал в Броварах на Киевщине, осталась лишь куча металлолома во дворе многоэтажки.

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