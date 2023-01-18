В Броварах вблизи детсада упал вертолет, вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

В Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал летательный аппарат в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. На месте происшествия работают все службы, предварительно есть пострадавшие.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят эксперты.

"По предварительной информации, утром в одном из районов города Бровары произошел взрыв в одном из районов города, в результате чего начался пожар. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, пожарные и врачи. Предварительно есть пострадавшие", – рассказали в полиции.

Как сообщили в Офисе президента Украины, на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат.

"Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в соцсетях сообщали о падении вертолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.