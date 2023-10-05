Вернулся из России, где оскорбляли родную Украину: на фронте погиб воин с Прикарпатья, 25 лет проживший в Ростове. Фото

В боях с российским агрессором погиб 53-летний главный сержант ВСУ Василий Шкрибляк из Ивано-Франковской области. Мужчина почти 25 лет прожил в РФ, но в 2014-м, не выдержав обид относительно его Родины, вернулся домой.

С полномасштабным вторжением он встал на защиту родной страны, служил в ряд стрелковой роты. О потере сообщил Верховинский поселковый совет в Faccebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Василий Васильевич Шкрибряк, 4 апреля 1970 г. р., был уроженцем села Верхний Ясенов.

В далеком 1985-м он окончил Верхнеясеновскую восьмилетнюю школу и пошел учиться в Будановское профтехническое училище. Позже прошел срочную службу в армии, после которой уехал на работу в российский город Ростов-на-Дону.

Видео дня

В РФ украинец создал семью и прожил около 25 лет. В 2014-м, когда эта страна-агрессор вторглась в Украину, Василию было неприятно слышать от друзей оскорбительные слова о своей Родине. Долго не колеблясь, он бросил все и вернулся домой. В мирной жизни работал дальнобойщиком, проживал в поселке Заболотов.

На военную службу попал по мобилизации 22 октября 2022 года. В рядах ВСУ был старшим стрелком-оператором 2-го отделения 1-го взвода 3-й стрелковой роты.

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, Василий Шкрибляк мужественно исполнял до конца свой военный и общественный долг. Верховинский поселковый совет и вся громада выражают искренние соболезнования матери Героя, сыну, сестрам и всей семье погибшего. Спасибо за воспитание настоящего патриота", – отметили в громаде.

Похоронный кортеж с телом защитника прибыл в Заболотов 5 октября. Героя встретили "живым коридором", в церкви была отслужена панихида. Свой вечный покой он нашел 6 октября в родном селе Верхний Ясенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях под Бахмутом погиб 31-летний воин Роман Шаповал с позывным "Зяблик". Он присоединился к рядам ВСУ добровольцем, мечтал отомстить врагу за Херсонщину – там под оккупацией остались его мама и брат, которые даже не смогли достойно провести своего защитника в последний земной путь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!