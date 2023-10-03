Ему навсегда будет 31: в боях на Донетчине погиб доброволец 'Зяблик', мстивший оккупантам за родную Херсонщину. Фото

В боях на Бахмутском направлении погиб 31-летний военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Шаповал с позывным "Зяблик". Мужчина встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения – желал отомстить врагу за родную Херсонщину, где до сих пор под оккупацией остаются его мама и брат.

На фронте воин вытащил на себе раненого командира, а еще, словно чувствуя свою гибель, успел попрощаться с любимой. Историю Героя рассказали в комментарии ТСН его девушка Виктория и друг Виктор (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Роман Шаповал, 08.02.1992 г. р., был родом из Новой Каховки, но последние шесть лет проживал на Киевщине. С первых дней войны он пошел в местную территориальную оборону, затем – "достучался" в территориальный центр комплектования, чтобы попасть на фронт. Виктория рассказывает, что Роман очень разозлился, когда оккупанты зашли в Херсон.

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"Мы жили в Софиевской Борщаговке под Киевом, а его мама с братом остались в Новой Каховке. Он был очень зол, когда узнал, что город захватили, когда зашли в Херсон. Говорил, что туда поедет освобождать. Его никто не хотел отпускать идти в ВСУ. Прошел год после начала войны – он сказал все, я иду, больше не могу ждать. Все-таки туда добился, ушел", – вспоминает девушка.

Со своей стороны Виктор отметил, что Роман был обычным гражданским человеком. Работал в строительной компании, увлекался оружием, мотоциклами и охотой.

"Он очень классно стрелял. Из автомата Калашникова в 100 шагах сбивал гильзу. Имел золотые руки, мог из подручных материалов сделать все что угодно. Долго ждал, в военкомате говорили: "Мы вас вызовем". Сначала в противовоздушную оборону пробовал попасть", – вспомнил друг военнослужащего.

В июне 2023-го Роман на два месяца поехал учиться на полигон, а уже 9 августа попал на фронт. Виктория вспомнила, как перед учениями он сказал ей, что наконец-то смог попасть в ВСУ и теперь отомстит россиянам. Ведь оккупанты разбомбили его дом в Новой Каховке, обворовали, а затем затопили все после подрыва Каховской ГЭС.

"В жизни он добивался всего, хотел справедливости. О том, что он на фронте, знали только его друзья, брат, которому пригрозил, чтобы этого маме не говорил, и сестра двоюродная. Он не хотел маму огорчать, потому что… это мама", – подчеркнула Виктория.

Оберегал Роман и любимую – отправил ее домой на Львовщину, когда начал ездить по военкоматам.

В первый свой штурм уехал 17 августа. По документам он был помощником гранатометчика, но фактически пулеметчиком. Другу рассказывал, что военные пробыли в обороне 49 часов в 13 км от Бахмута – под постоянными вражескими обстрелами из артиллерии, танков.

"Говорил, даже какой-то газ пускали. Он у него он терял сознание на два-три часа, потом ужасно болела голова, все немело, но все равно продолжал стрелять. Рассказывал, как в его окоп на следующий день прилетела мина. Взрывной волной его отбросило, каска, автомат слетели. Но обломками только немного руку подряпало. Он говорил, что это чудо, и что такого не может быть", – указала Виктория.

Виктор добавил, что во время обороны позиций Роман "сжег" два автомата, потому что оккупантов было очень много. Воин получил тяжелую контузию. Пережив несколько суток ада, когда их и раненых не могли забрать, признавался, что уже прощался с жизнью.

"Но когда наши начали отходить назад, на свои позиции, он три километра ночью через заминированное поле вытаскивал раненого командира с пулеметом", – отметил Виктор.

В свой второй штурм Роман ушел 12 сентября. Виктория вспоминает, как он всегда говорил, что нельзя прощаться, когда военные уходят. Однако тогда защитник чувствовал, что может что-нибудь случиться.

"Мы с ним 11-го созванивались, переписывались. Он не сказать, что попрощался… Просто такие слова говорил, как прощание. Он такие слова мне очень редко говорил. И еще перед штурмом все свои вещи собрал в рюкзак. Говорил: если с ним что-нибудь случится, чтобы не искали, а все было сразу на месте", – рассказала Виктория.

Роман написал друзьям все свои данные и просил, чтобы его тело забрали из Донетчинны. 12 сентября военные пошли в штурм. Больше с ним уже не было связи. Впоследствии стало известно, что в ту же ночь военные выехали в Орехово-Василовку и их сразу накрыли из гранатомета, обстреливали. Они перебежали в посадку и, как только заскочили в окопы, прямой наводкой их обстрелял вражеский танк.

"Там была группа, кажется, из шести человек. Все шестеро там и погибли", – отметил Виктор.

Роман Шаповал был похоронен 28 сентября в Днепре. Военнослужащий просил, чтобы его похоронили на Киевщине, где он прожил последние шесть лет, или на Львовщине – родине своей девушки. Однако сделать это не удалось. Ближайшие родственники Героя все еще находятся на оккупированной территории.

"Он очень хотел уехать в Крым, где провел все свое детство. Очень хотел вернуться в Новую Каховку. Это были его мечты уже после того, как война началась. Рассказывал, что обязательно меня завезет в Новую Каховку, покажет мне, где жил. Очень хотел поехать в Финляндию и Норвегию. О Норвегии каждый день говорил, очень хотел путешествовать", – подытожила девушка погибшего защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне против российских захватчиков в районе села Андреевка Донецкой области 22 сентября погиб 40-летний украинский воин Иван Перепелятник. Церемония прощания с героем прошла 2 октября в Полтаве.

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