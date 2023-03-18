Верещук призвала российскую омбудсменку Москалькову предоставить списки вывезенных из Украины детей

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук публично обратилась к российским уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой. Она потребовала от них предоставить списки всех украинских детей-сирот, которые были незаконно вывезены в Россию.

Видео дня

Об этом Верещук написала в своем Telegram-канале. Примечательно, что обращение она опубликовала на русском языке.

"Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: 1) на 24.02.2022 были гражданами Украины, до 18 лет включительно, 2) сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины, 3) были вывезены из временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию", – заявила Верещук.

Она добавила, что списки можно отправить на официальную электронную почту Министерства реинтеграции.

Напомним: 17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина. Кроме него, задержать и привлечь к ответственности за преступления против Украины суд разрешил российскую уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову. Оба подозреваются в организации депортации украинских детей.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады обратились в Организацию Объединенных Наций из-за принудительной депортации Россией детей из Украины. За постановление №9038 отдали свои голоса 330 избранников.

С начала полномасштабной войны страна-террорист Россия депортировала из Украины десятки тысяч детей. Путинские захватчики стремятся лишить украинских детей национальной идентичности.

OSINT-сообщество Molfar считает, что страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно тяжело остаться на Родине сиротам. По состоянию на конец 2022 года вернуть домой удалось около 100 несовершеннолетних.

Институт изучения войны отмечал: депортированных украинцев в РФ пытаются принудительно ассимилировать. Россия создает условия для стирания украинской культурной идентичности.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты увеличили темпы депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарных условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!