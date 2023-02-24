'Преступление, о котором нельзя молчать': депутаты Рады обратились в ООН из-за принудительной депортации Россией детей из Украины

Депутаты Верховной Рады обратились в Организацию Объединенных Наций из-за принудительной депортации Россией детей из Украины. За постановление №9038 отдали свои голоса 330 избранников.

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Об этом сообщили Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко. В частности, Рада обратилась в Комитет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка, Международный суд ООН, к Верховному комиссару ООН по делам беженцев.

Парламент призвал ООН способствовать возвращению детей в Украину их родителям или законным представителям.

"Это преступление, о котором нельзя молчать. Россия похищает наших детей, есть даже случаи их "усыновления" на территории России. Это недопустимо", – подчеркнул Гончаренко.

С начала полномасштабной войны страна-террорист Россия депортировала из Украины десятки тысяч детей. Путинские захватчики стремятся лишить украинских детей национальной идентичности.

OSINT-сообщество Molfar считает, что страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно тяжело остаться на Родине сиротам.

По состоянию на конец 2022 года вернуть домой удалось около 100 несовершеннолетних.

Институт изучения войны отмечал: депортированных украинцев в РФ пытаются принудительно ассимилировать. Россия создает условия для стирания украинской культурной идентичности.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты увеличили темпы депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия.

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