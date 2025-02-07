Вениславский рассказал, есть ли в Раде законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста

По состоянию на сегодняшний день в Верховной Раде отсутствуют законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста в Украине. В частности, все обсуждения являются только политическими дискуссиями.

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Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает "Суспильне". По его словам, мобилизация проходит в плановом режиме.

"На сегодняшний день никаких законодательных инициатив направленных на снижение призывного возраста ниже 25 лет в парламенте не зарегистрировано. Все, что обсуждается – это исключительно политические дискуссии, которые по моему глубокому убеждению вряд ли найдут поддержку, как в нашем комитете, так и в парламенте в целом", – подчеркнул Вениславский.

Он отметил, что несмотря на влияние длительной войны на мобилизационные процессы, мобилизация происходит согласно плану. В прошлом году несколько тысяч граждан в возрасте от 18 до 25 лет заключили контракты на прохождение военной службы.

"После разработки мотивационных процессов, пакетов, которые будут предусматривать разовую выплату при заключении контрактов разовые выплаты, мы надеемся, что это (заключение контрактов на прохождение военной службы – ред.) увеличится в разы", – рассказал народный депутат.

Он добавил, что ответные действия должны усилить оборонную способность Украины.

Напомним, 5 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая 2025 года. Это уже 14 продолжение особого режима, который продолжается в Украине с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине были изменены правила направления на военно-врачебную комиссию для военнообязанных граждан. Теперь получить такие направления украинцы смогут в электронном формате.

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