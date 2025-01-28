В Украине вводят электронные направления на военно-врачебную комиссию: что это даст

В Украине изменили правила направления на военно-врачебную комиссию для военнообязанных граждан. Теперь получить такие направления украинцы смогут в электронном формате.

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Такое нововведение позволит сократить живые очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По информации главы правительства, в рамках системной цифровизации государства Кабмин дал "зеленый свет" электронным направлениям на ВВК для военнообязанных.

"Людям не нужно будет отстаивать очереди у ТЦК, чтобы получить соответствующий документ. Направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через Резерв+", – сообщил премьер.

Шмыгаль добавил, что прежде всего, опция будет доступна для тех, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию. Кроме того, военнообязанные, которые получили повестку, могут подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК.

Напомним, срок прохождения повторного медицинского осмотра для лиц, признанных ограниченно пригодными, будет продлен. Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что миллионы украинцев, ранее получивших статус "ограниченно пригодный", не успеют пройти ВВК до 4 февраля, как этого требует законодательство.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные со статусом "ограниченно пригодные", которые не пройдут военно-врачебную комиссию до 5 февраля, могут быть оштрафованы. Сумма наказания варьируется от 17 до 25,5 тысячи гривен. В случае повторного нарушения сумма штрафа может составить 57 тысяч гривен с учетом исполнительного сбора.

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