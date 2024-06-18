Венгрия легализует украинцев с просроченными паспортами: что это значит

Венгерское правительство приняло решение, позволяющее гражданам Украины получить вид на жительство в Венгрии даже с просроченным паспортом. Украинцы смогут воспользоваться такой возможностью пока в стране продолжается чрезвычайное положение и в течение полугода после его завершения.

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При этом норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии. Об этом говорится в соответствующем указе правительства Венгрии от 14 июня 2024.

Согласно документу, удостоверение личности за рубежом считается действительным во время введенного в Венгрии чрезвычайного положения. Поэтому при оформлении вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, который потерял действительность, считается действующим.

При наличии просроченного документа украинцы смогут получить вид на жительство даже в течение 6 месяцев после прекращения чрезвычайного положения в Венгрии. В то же время в правительстве уточнили, что эта норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.

Стоит отметить, что венгерское правительство инициировало объявление режима чрезвычайного положения из-за войны в Украине в мае 2022 года. По сегодняшний день действие этого режима регулярно продлевают.

Напомним, Венгрия пересмотрела свою позицию и отказалась от возражений против создания фонда военной помощи для Украины. НАТО согласилось не включать Будапешт в эту инициативу.

Ранее в интервью итальянскому изданию венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что из всего Евросоюза на украинском фронте якобы гибнут только граждане Венгрии, потому, мол, эта страна имеет право блокировать поддержку Украины.

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