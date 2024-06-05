'Если бы Трамп и Евросоюз хотели…': Орбан сделал новое заявление о войне в Украине и заверил, что из стран ЕС на нем погибают только граждане Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова отметился рядом скандальных заявлений о войне в Украине. В интервью итальянскому изданию он заявил, что из всего Евросоюза на украинском фронте якобы гибнут только граждане Венгрии, поэтому эта страна, мол, имеет право блокировать поддержку Украины.

В то же время Орбан снова принялся расхваливать экс-президента США Дональда Трампа, который, по мнению главы венгерского правительства, смог бы "окончить войну за 24 часа". Все это премьер Венгрии наговорил в интервью ежедневной итальянской газете Il Giornale.

Интервьюер среди других поинтересовался у Орбана, почему Венгрия де-факто выступает против Украины, хотя и пытается это отрицать. В ответ глава венгерского правительства принялся рассуждать о "гражданах Венгрии", которые, в отличие от граждан других стран ЕС, якобы единственные погибают на войне в Украине.

"Венгрия граничит с Украиной, это не какая-то война, а на нашей границе. Италия географически далека, для вас это что-то другое. В Украине есть граждане Венгрии из венгерского меньшинства, которые воюют вместе с украинской армией и погибают, мы единственная страна ЕС, граждане которой гибнут в Украине", – заявил Орбан.

На этот раз он признал, что агрессором является Россия. Однако этот факт, по его мнению, не является достаточным аргументом для поддержания жертвы агрессии.

"Войну начала Россия, в этом нет сомнения, но мы должны спросить себя, как действовать. Мы стоим на развилке: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну. Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое также поставляет Италия, это будет иметь последствия с сильной реакцией России, и риск вмешательства НАТО будет в один шаг", – принялся запугивать итальянцев Орбан.

Не смог он воздержаться и от очередных "реверансов" в адрес Трампа: тот, уверен венгерский премьер, молниеносно закончил бы войну в Украине в случае возвращения в Белый дом после президентских выборов в США.

"Если бы Трамп и Евросоюз хотели, война закончилась бы через 24 часа. Мы не должны забывать, что войну создают люди, и те же люди, если есть желание, имеют все возможности для мира. Я думаю, что если бы Трамп стал президентом, за один день он смог бы гарантировать прекращение огня в Украине, а затем начать переговоры", – сказал Орбан.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Орбан намерен создать в Европарламенте пророссийскую "коалицию мира". Надежды глава правительства Венгрии возлагает на результаты состоящися уже 6-9 июня выборов в ЕП, по итогам которых Орбан надеется "оккупировать Брюссель" и добиться изменения подхода Евросоюза к поддержке Украины в войне с РФ.

Венгерский премьер представляет выборы в Европарламент как соревнование двух противоположных политических лагерей – тех, кто готов воевать с Россией, и тех, кто заинтересован в мире с ней. Себя и единомышленников Орбан относит ко второму лагерю, однако рычаги влияния, считает он, сейчас находятся в руках тех, кто готов к войне с РФ. И этот факт глава венгерского правительства очень хочет изменить.