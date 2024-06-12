Венгрия пообещала не блокировать решения НАТО о помощи Украине, но есть нюанс – Bloomberg

Венгрия пересмотрела свою позицию и отказалась от возражений против создания фонда военной помощи для Украины. НАТО согласилось не включать Будапешт в эту инициативу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В среду, 12 июня, состоялась встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по дальнейшему сотрудничеству между Будапештом и Альянсом.

Одной из ключевых тем обсуждения была поддержка Украины.

Орбан отметил, что позиция Венгрии в контексте войны в Украине отличается от мнений большинства государств НАТО. Он пообещал, что Будапешт не будет препятствовать оказанию помощи Украине и подчеркнул, что Венгрия остается верным членом Североатлантического союза.

Столтенберг поддержал решение Венгрии о "неучастии" в усилиях НАТО в отношении Украины. Генсек также согласился гарантировать, что Венгрии не придется участвовать в дальнейшем расширении поддержки Украины со стороны Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении создать так называемую "коалицию мира" в Европейском парламенте. Он также выставляет своих внутренних и международных оппонентов разжигателями войны, которые якобы стремятся напрямую вовлечь Венгрию в конфликт.

– А в интервью итальянскому изданию Орбан заявил, что из всего Евросоюза на украинском фронте якобы гибнут только граждане Венгрии, потому, мол, эта страна имеет право блокировать поддержку Украины.

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