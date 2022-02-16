Ваша победа – это и наша победа: известные грузинские деятели записали мощное видео в поддержку Украины

Известные грузинские деятели в День единения 16 февраля обратились к украинскому народу со словами поддержки на фоне информации о возможном вторжении российской армии на территорию Украины. Грузины записали видео, в котором отметили, что поддерживают нашу страну и верят в ее победу.

Ролик был опубликован на Youtube-канале in time Ukraine. Они призвали все страны стать рядом с украинским государством для борьбы с путинской Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Все деятели обращались на украинском языке и подчеркнули, что свобода украинцев – это и свобода грузин.

Видео дня

В видео снялись певица Нино Катамадзе, актер и певец Вахтанг Кикабидзе, четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, шеф-повар Миша Авсаджанишвили, активистка Татуша Арвеладзе, баскетболист Георгий Цинцанзе, режисер Кети Мачавариани, сценарист Ника Мзареулишвили, основатель телекомпании formula Миша Мшвилдадзе, телережисер Михеил Гонгадзе, участник детского Евровидения Нико Каджаиа, учитель Ладо Абхазава, философ Леван Гамбашидзе, историк Юлон Гагошидзе, оператор Зураб Алавердашвили.

Грузинские деятели высказали надежду, что в этот исторический миг народ Украины будет твердым, единым и бесстрашным – как это было всегда в трудные времена для Украины.

"В Грузии знают, что ваш успех – это и наш успех. Ваша победа – наша победа. Ваша свобода – это наша свобода. Мы вместе проходим этот сложный путь к свободе. Население Грузии всегда поддерживало и будет поддерживать Украину и народ. Слава Украине. Героям слава. Пусть живет свободная Украина, пусть живет свободная Грузия", – сказали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты киевского "Динамо" в День единения выступили в поддержку Украины на фоне военной агрессии России. Игроки столичного клуба заявили о единство нашей страны.