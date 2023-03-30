''Оказался иудой'': российские политики предложили запретить въезд в РФ Валерию Меладзе

После того как Валерия Меладзе заподозрили в финансировании ВСУ, государственные деятели страны-агрессора стали обсуждать его запрет на въезд в Российскую Федерацию. Они утверждают, раз артист покинул РФ, ему уже не стоит возвращаться на родину.

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Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил больше не впускать предателя на территорию России, передают пропагандистские СМИ. А глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин хочет, чтобы 57-летнего вокалиста признали иностранным агентом.

"Артисты, популярные люди пытаются в этом конфликте участвовать. Когда эти Валерии Меладзе пытаются свой хоботок запустить в карманы и продавать билетики – это предательство. Я считаю, что Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен", – выдал Милонов.

В свою очередь Бородин назвал исполнителя "иудой", и "предателем", ведь Меладзе именно в РФ заработал свое имя, деньги, славу и активы. Политик разъярен из-за поведения Валерия, требуя для него строгого наказания.

"Ты, Валера, иностранец и не свой. Ты оказался иудой, который предал Россию. Он очень часто высказывается в адрес нашей страны, хотя она дала ему все, чтобы он стал Валерием Меладзе. Я считаю, что Меладзе поступил неблагодарно по отношению к России. Думаю, что в ближайшее время контролирующие органы проведут тщательную проверку. Нам русофобы точно не нужны в непростое время", – высказался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Как ранее информировал OBOZREVATEL, Вера Брежнева решила отречься от России и распродать все свои русскоязычные хиты. Она с Константином Меладзе также хочет избавиться от русскоязычного репертуара группы "ВИА Гра". Звездная семья никаких комментариев по этому поводу не давала.

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