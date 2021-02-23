У Зеленского объявили дату и время прибытия в Украину первой партии вакцины CoviShield

Индийская вакцина CoviShield против коронавируса прибудет в Украину утром во вторник, 23 февраля.

Ее доставят в аэропорт "Борисполь", заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV. Ток-шоу транслировалось в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это информация из МОЗ и информация из логистической компании. Утром завтра самолет будет в Борисполе. Это первая партия, которая дальше будет. Следующая поставка – в течение недели или 10 дней, как я понимаю", – сказал заместитель руководителя ОП 22 февраля.

Сразу же после приземления лайнера первую партия препарата перевезут на логистический склад, и в тот же день вакцина попадет в некоторые регионы, пояснил Тимошенко.

После этого в стране начнется первый этап вакцинации с помощью мобильных групп медиков. Как сообщалось ранее, первыми прививки получат врачи, которые работают с COVID-19.

Напомним, Украина ожидает поставки из Индии первого транша в 500 тысяч доз вакцины CoviShield производителя Serum Institute India (SII). Разработчиками препарата стали Оксфордский университет и компания AstraZeneca.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 февраля министр здравоохранения Максим Степанов полетел в Индию договариваться с крупнейшим в этой стране производителем вакцин.