Украина получит вакцину CoviShield из Индии: что известно о препарате и его эффективности

Украина в ближайшее время ожидает поставки с Индии первого транша в 500 тысяч доз вакцины против коронавируса под названием CoviShield производителя Serum Institute India (SII).

Разработчиками препарата стали Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, он является той же "оксфордская" вакциной, которую для локального индийского рынка выпускает SII. OBOZREVATEL рассказывает подробнее о том, что представляет из себя CoviShield, какая его эффективность и какие страны уже воспользовались препаратом.

Препарат CoviShield от Oxford&AstraZeneca изготавливается на местном уровне Индийским институтом сыворотки, крупнейшим в мире производителем вакцин (более 50 миллионов доз в месяц).

CoviShield сделана из ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) от шимпанзе, пишет ВВС. Он был изменен, чтобы больше походить на коронавирус, хотя и не может вызывать болезни. Когда препарат вводится пациенту, он побуждает иммунную систему начать вырабатывать антитела и заставляет ее атаковать любую коронавирусную инфекцию.

Препарат вводится внутримышечно двумя дозами с интервалом от 4 до 12 недель (28 дней). Его можно безопасно хранить при температуре от -2°C до -8°C, примерно так же, как и в домашнем холодильнике. Это облегчает его распространение, сравнительно с некоторыми другими вакцины.

Как известно, препарат от Pfizer&BioNTech, который в настоящее время применяется в нескольких странах, должен храниться при -70°C, и его можно перемещать только ограниченныйм количество раз – это особая проблема в Индии, где летние температуры могут достигать +50°C.

Международные клинические испытания вакцины Oxford&AstraZeneca показали, что, когда людям вводили половину дозы, а затем полную, эффективность достигала 90%.

Неопубликованные исследование предполагают, что более длительный промежуток между первой и второй дозами увеличивает общую эффективность укола – в подгруппе, получившей вакцину таким образом, было обнаружено, что ее эффективность после первого укола составляет 70%.

Индийские специалисты из SII говорят, что препарат CoviShield "высокоэффективен" и подтверждается данными испытаний III фазы из Бразилии и Великобритании.

Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение этой вакцины было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" препарата на индийцах.

Компания-производитель заверила, что попытается провести промежуточные испытания вакцины в Индии в феврале. Некоторые эксперты говорят, якобы нет никаких оснований подозревать, что это не сработает, учитывая, что уже проведенные клинические испытания проходили среди людей разных возрастов и национальностей завершились успешно.

Вакцина от AstraZeneca против COVID-19 и CoviShield были одобрены для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения для активной иммунизации, чтобы предотвратить заражение у лиц 18 лет и старше. А в конце 2020 года CoviShield одобрили к применению в Великобритании и Аргентине. Некоторые из первых доз уже отправлено в Бутан, Бангладеш, Непал, Мьянма, на Мальдивы и Сейшелы.

Часть изготовленных доз Индия экспортировала как "подарки" (помощь "бедным" странам), а остальные – согласно коммерческим соглашениям, подписанным между производителем и этими странами.

Еще в июне прошлого года AstraZeneca заключила лицензионное соглашение с Индийским институтом сыворотки на поставку 1 миллиарда доз для стран с низким и средним уровнем дохода с обязательством предоставить 400 миллионов до конца 2020 года.

Индия планирует отправить дозы в Шри-Ланку, Афганистан и Маврикий после получения разрешений регулирующих органов из этих стран. SII также разрешил коммерческий экспорт вакцины CoviShield в Бразилию.

В ВОЗ сообщили, что разрешение на вакцину AstraZeneca и препарат CoviShield, производимый SII, обеспечивает глобальный доступ к вакцинам во время пандемии, пишет The Iindian Express. Отмечается, что AstraZeneca и SII теперь будут сотрудничать с центром COVAX, чтобы начать поставки по всему миру, причем как можно быстрее – в страны с низким и средним уровнем доходов. Ожидается, что в первой половине 2021 года более 300 миллионов доз вакцины будут доступны 145 странам через COVAX.

На днях министр здравоохранения Украины Максим Степанов полетел в Индию договариваться с крупнейшим в этой стране производителем вакцин. Позже в посольстве Индии заявили, что благодаря личной просьбе президента Владимира Зеленского, постоянным усилиям украинских Минздрава и МИД, а также посла Индии Партха Сатпати Украина стала одной из первых стран, получивших вакцину из Индии в феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Владимир Курпита говорит, что благодаря вакцинации против COVID-19 во всем мире ситуация с пандемией начала стабилизироваться, а вот в Украине наоборот – количество заболевших растет. Он считает, что через 2-3 недели страну захлестнет новая волна коронавируса.