Украинка вакцинировалась остатками CoviShield и рассказала о самочувствии

Журналистка и пиарщица Елена Поволяева сделала прививку от COVID-19 препаратом CoviShield (AstraZeneca), который остался после иммунизации медиков.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL девушка рассказала, что она с мужем доверяет вакцине, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, у супругов двое маленьких детей. Чтобы обезопасить свою семью от рисков, Елена и Дмитрий воспользовались возможностью сделать прививку.

Женщина вакцинировалась, хотя еще с детства у нее есть аллергические реакции. Однако Елена проконсультировалась с врачом и получила первую дозу CoviShield.

"Мы с мужем поддерживаем доказательную медицину, доверяем ВОЗ и врачам. И я, и Дмитрий очень ждали эту вакцину. Мы – переселенцы, сейчас живем в Одессе, и у нас здесь никого нет, поэтому можем рассчитывать только на собственные силы. У нас два маленьких сына, младшему – 5 месяцев. Поэтому мы приняли решение сделать прививки от COVID-19", – пояснила Поволяева.

Елена и Дмитрий сразу заполнили форму на вакцинацию, увидев в соцсети объявление от Одесского областного центра общественного здоровья и уже на следующий день их пригласили на процедуру.

"Иногда есть остатки вакцины после прививки медиков, и их утилизируют. На днях я увидела пост в Facebook, что Одесский областной центр общественного здоровья оставляет возможность для общественных деятелей и публичных людей вакцинироваться, если будут остатки препарата. Они написали, если кто-то проявит желание и заявит об этом публично, то можно зарегистрироваться для прививки. Мы с мужем заполнили Google-форму, которая была по ссылке, и на следующий день нам позвонили, что есть возможность иммунизироваться вместе с другими, кто изъявил такое желание и зарегистрировался", – рассказала девушка.

Несмотря на то, что у Елены с детства есть аллергические проявления, она решилась сделать прививки препаратом CoviShield (AstraZeneca), ведь накануне проконсультировалась с врачом.

"Я давно являюсь амбассадоркою вакцинации, несмотря на то, что у меня аллергия, и когда-то в детстве была аллергическая реакция на вакцину АКДС (прививка для профилактики инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии и столбняка, – Ред.). Я активно консультируюсь со своим семейным врачом, мне объяснили, что под наблюдением специалистов можно делать прививки. Кроме того, я подлечила аллергию, и сейчас у меня ремиссия", – объяснила женщина, сделавшая прививку остатками препарата CoviShield.

Сейчас супруги чувствуют себя хорошо, ни у Елены, ни у Дмитрия нет никаких проявлений побочных реакций. По словам девушки, примерно за 4 недели им должны позвонить и сориентировать, когда можно будет прийти для прививки второй дозой.

"Мы планируем путешествовать, вакцинация упрощает эту возможность. Мы хотим в перспективе получить даже паспорта вакцинации. И я, и муж чувствуем себя сейчас хорошо", – добавила собеседница.

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