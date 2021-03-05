Украинцы начали вакцинироваться остатками доз CoviShield: что рассказывают о самочувствии
В Украине препаратом CoviShield (AstraZeneca) против коронавируса начали вакцинироваться не только люди из групп риска или же публичные личности ради популяризации индийской вакцины.
Прививку ее остатками Министерство здравоохранения разрешило делать и обычным украинцам. Те, кто уже получиле, делятся впечатлениями и ощущениями после укола.
"После вакцинации "Ковишилдом" температура не поднялась. Теперь даже как-то неудобно перед другими. Дополнительная "побочка" не появилась. К 16:00 будут сутки, как я привилась. Наблюдаем", – написала в Facebook Елена Ротари из Одессы.
Еще одна одесситка Елена Поволяева отметила, что вакцинация для нее – "как свет в конце туннеля", поскольку из-за пандемии коронавируса она не смогла поехать в путешествие за границу.
"Мы верим в науку, доказательную медицину и силу вакцинации. В прошлом году осенью вкололи "Ваксигрипп", а вчера вечером – CoviShield. Как так вышло? После медиков остается немного вакцины в открытом флаконе, которую утилизируют. В Одессе же ее предложили общественным деятелям. Мы зарегистрировались и попали на прививку на следующий день", – рассказала девушка в Facebook.
Одесситка написала пост через 15 часов после процедуры и подчеркнула, что температуры у нее после укола не было, состояние нормальное.
"Через месяц повторим. И самый важный вопрос, который обсуждали в очереди. А можно ли пить алкоголь? Праздновать это дело и заранее обмывать будущий паспорт вакцинации и путешествия, которые наконец замаячили на горизонте? Сказали, что можно", – поделилась впечатлениями Поволяева, добавив, что вакцинация против COVID-19 разрешена даже таким, как она – молодым кормящим мамам.
Напомним: ранее о своем самочувствии после вакцинации рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он также отметил, что в Украине на 10 тысяч проведенных прививок зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций.
На сегодня вакцинирован уже 12 481 украинец, сообщают в Минздраве. Кроме того, онлайн в очередь на вакцинацию записалось 127 628 граждан.
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украинским врачам, спортсменам, телеведущим и эстрадным артистам сделали прививки против коронавируса в эфире. Среди них Александр Педан, Руслана Лыжичко, двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок и другие.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях можно отдать остатки доз вакцины. А также назвал противопоказания к вакцинации от коронавирусной болезни.