Украинцы начали вакцинироваться остатками доз CoviShield: что рассказывают о самочувствии

В Украине препаратом CoviShield (AstraZeneca) против коронавируса начали вакцинироваться не только люди из групп риска или же публичные личности ради популяризации индийской вакцины.

Прививку ее остатками Министерство здравоохранения разрешило делать и обычным украинцам. Те, кто уже получиле, делятся впечатлениями и ощущениями после укола.

"После вакцинации "Ковишилдом" температура не поднялась. Теперь даже как-то неудобно перед другими. Дополнительная "побочка" не появилась. К 16:00 будут сутки, как я привилась. Наблюдаем", – написала в Facebook Елена Ротари из Одессы.

Еще одна одесситка Елена Поволяева отметила, что вакцинация для нее – "как свет в конце туннеля", поскольку из-за пандемии коронавируса она не смогла поехать в путешествие за границу.

"Мы верим в науку, доказательную медицину и силу вакцинации. В прошлом году осенью вкололи "Ваксигрипп", а вчера вечером – CoviShield. Как так вышло? После медиков остается немного вакцины в открытом флаконе, которую утилизируют. В Одессе же ее предложили общественным деятелям. Мы зарегистрировались и попали на прививку на следующий день", – рассказала девушка в Facebook.

Одесситка написала пост через 15 часов после процедуры и подчеркнула, что температуры у нее после укола не было, состояние нормальное.

"Через месяц повторим. И самый важный вопрос, который обсуждали в очереди. А можно ли пить алкоголь? Праздновать это дело и заранее обмывать будущий паспорт вакцинации и путешествия, которые наконец замаячили на горизонте? Сказали, что можно", – поделилась впечатлениями Поволяева, добавив, что вакцинация против COVID-19 разрешена даже таким, как она – молодым кормящим мамам.

Напомним: ранее о своем самочувствии после вакцинации рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он также отметил, что в Украине на 10 тысяч проведенных прививок зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций.

На сегодня вакцинирован уже 12 481 украинец, сообщают в Минздраве. Кроме того, онлайн в очередь на вакцинацию записалось 127 628 граждан.

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