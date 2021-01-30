Ляшко объяснил, как между украинцами поделят вакцины Pfizer и Sinovac

Если Украина одновременно получит вакцины от COVID-19 двух разных компаний – Pfizer и Sinovac – распределение конкретного препарата будет определяться логистикой.

Об этом в интервью "BBC News Украина" сообщил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Журналист спросил, как будут выбирать, кого и каким препаратом вакцинировать.

"Далее включается вопросы логистики", – ответил Ляшко.

Он уточнил, что препарат от Pfizer "сразу пойдет на мобильные бригады", а также для вакцинации медицинских работников.

Это заместитель министра пояснил условиями хранения вакцины. Так, Pfizer придется переместить из холодильника с температурой -80 градусов в холодильник, где будет +2. При таких условиях эта вакцина может храниться пять дней.

"Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 тысяч доз Pfizer, их хватит для врачей и социальных работников. Приедет 100 тысяч доз – то только для врачей", – сказал Ляшко.

Он добавил, что тех украинцев, которым не хватит препарата Pfizer, будут прививать вакциной от китайской компании Sinovac.

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