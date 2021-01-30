Ляшко объяснил, как между украинцами поделят вакцины Pfizer и Sinovac
Если Украина одновременно получит вакцины от COVID-19 двух разных компаний – Pfizer и Sinovac – распределение конкретного препарата будет определяться логистикой.
Об этом в интервью "BBC News Украина" сообщил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Журналист спросил, как будут выбирать, кого и каким препаратом вакцинировать.
"Далее включается вопросы логистики", – ответил Ляшко.
Он уточнил, что препарат от Pfizer "сразу пойдет на мобильные бригады", а также для вакцинации медицинских работников.
Это заместитель министра пояснил условиями хранения вакцины. Так, Pfizer придется переместить из холодильника с температурой -80 градусов в холодильник, где будет +2. При таких условиях эта вакцина может храниться пять дней.
"Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 тысяч доз Pfizer, их хватит для врачей и социальных работников. Приедет 100 тысяч доз – то только для врачей", – сказал Ляшко.
Он добавил, что тех украинцев, которым не хватит препарата Pfizer, будут прививать вакциной от китайской компании Sinovac.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский признал нехватку вакцин в рамках COVAX для необходимого количества украинцев.
В Украине заявили, что готовы выкупить излишек вакцины от коронавируса у стран ЕС, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан.
По словам Ляшко, есть предварительная договоренность о 16 млн доз препарата против коронавируса, из них окончательно подтверждено предоставление Украине 8 млн доз.
Первый этап вакцинации начнется сразу после получения препаратов. Ожидается, что это произойдет уже в феврале. После прививки украинцы получат "ковидный" паспорт.