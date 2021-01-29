Зеленский признал нехватку вакцин в рамках COVAX для необходимого количества украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вакцин от коронавируса, которые страна получит в рамках программы COVAX, не хватит, чтобы в 2021 году привить критически необходимое количество украинцев.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский отметил необходимость более активного привлечения ЕК к переговорам Украины с производителями вакцин.

"В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставок вакцины может стать сильным сигналом того, что Европейский Союз рад видеть Украину за одним столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях", – сказал он.

В то же время президент поблагодарил за инициативу ЕС о создании механизма передачи вакцины странам-партнерам: "Поставки вакцины – это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но еще политики и геополитики".

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен заверила, что в 2021 году и страны ЕС, и страны-соседи получат достаточное количество доз вакцин. При этом она пояснила, что сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина готова выкупить излишек вакцины у стран Евросоюза, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве анонсировали начало вакцинации в Украине 15 февраля. Однако эта дата ориентировочная и она может быть сдвинута.

Какой именно вакциной будут прививать граждан Украины, пока точно неизвестно, это зависит от того, какая приедет первая – та, что может быть выделена в рамках международной программы COVAX, или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства.