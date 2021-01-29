Степанов: Украина готова выкупить излишки вакцины от COVID-19 у Евросоюза

Украина готова выкупить излишек вакцины от коронавируса у стран Европейского Союза, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-дискуссии "Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнерства в борьбе с COVID-19", пишет "Укринформ". По его словам, механизм для этой процедуры практически готов.

Глава Министерства здравоохранения отметил, что работа над соответствующим пилотным проектом уже ведется. В связи с этим он обратился к народным депутатам с просьбой по возможности проинформировать об этом предложении другие страны, поскольку в данной сфере "нужны только политические решения".

Степанов напомнил, что наша страна ведет переговоры со всеми основными производителями вакцины от COVID-19, которые имеют разрешение на использование. С несколькими из них уже идет согласование потенциальных контрактов, уточнил он.

Также в Украине принят план вакцинации, согласно которому в 2021-2022 годах прививками от COVID-19 должны охватить не менее 50% украинцев, сказал министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что вакцинация граждан Украины от COVID-19 может начаться 15 февраля или позже – ориентировочно в эти даты в нашу страну должны привезти первые вакцины.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко, помешать этому могут только форс-мажорные обстоятельства.