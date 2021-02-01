Пандемию коронавируса можно контролировать даже с мутациями, – глава ВОЗ

Количество новых случаев коронавируса в мире снижается уже третью неделю подряд – это говорит о том, что пандемию можно контролировать даже с мутациями.

Такое мнение озвучил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 1 февраля во время брифинга, который транслировался в Twitter организации. По его мнению, это "обнадеживающая новость".

По словам главы ВОЗ, страны, где заболеваемость растет, еще есть, однако ситуация на глобальном уровне показывает, что "вирус можно контролировать даже при том, что появляются его новые варианты".

Гебрейесус подчеркнул, что крайне важно и дальше соблюдать предпринятые во всем мире карантинные меры, направленные на сдерживание коронавируса, поскольку это поможет спасти множество жизней.

По состоянию на понедельник, 1 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,8 млн человек. За минувший день выявили 395 465 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов. Преодолели болезнь – 75,5 млн.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 107 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Британии – 21 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по состоянию на 1 февраля Израиль первый среди всех стран мира завершил вакцинацию против коронавируса жителей и персонала домов престарелых.

Всего в стране на указанную дату первую дозу вакцины против COVID-19 получили 3 081 162 человек, вторую – 1 790 121 (в статистике учитывались только те, кого вакцинировали препаратом Pfizer).