Степанов пояснил, почему Гана обогнала Украину в очереди COVAX за вакциной от COVID-19

Украина, в отличие от африканской Ганы, не получила вакцину Pfizer против коронавируса от международного фонда COVAX из-за глобальной нехватки мощностей производителя.

Ситуацию пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, который выступил в прямом эфире "Право на владу". Программа транслировалась вечером четверга, 25 февраля, на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказал глава Минздрава, в мире есть определенное количество вакцин. Зарегистрированные препараты, которыми делаются прививки и эффективность которых доказана, – это Sinopharm, Sinovac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

"Они прошли первую, вторую стадию [испытаний]. Главная цель, чтобы сделать эту вакцинацию как можно большему количеству граждан страны. Каждая страна борется именно за это", – отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что ни одна страна мира не могла себе позволить делать прививки гражданам каким-то одним препаратом. Даже в Израиле были две вакцины – Moderna и Pfizer, указал глава ведомства.

"Потому что мощностей одного производителя вакцин не хватит для всех. Сейчас вы видите, что происходит – Pfizer срывает поставки, AstraZeneca срывает поставки. Они все откладывают свои поставки. Потому что не хватает мощностей, такой беспрецедентной вакцинации в мире еще не было никогда. Кроме этого, нужно производить другие вакцины. Другие болезни никуда не делись", – пояснил Степанов.

Он заверил, что Украина также получит Pfizer и другие вакцины от COVID-19.

Министр также сказал, что начался только первый этап прививочной кампании, будет еще вторая "волна" вакцинации.

"Ни для кого не секрет, что через полгода надо делать еще одну прививку. Теми же препаратами Moderna и Pfizer, или другими вакцинами. Поэтому это длинная история", – подытожил министр.

Напомним, западноафриканская страна Гана 24 февраля первой получила вакцину против коронавируса от программы COVAX.

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