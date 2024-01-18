В Запорожье обезвредили банду рэкетиров, которые похищали людей и выбивали несуществующие долги. Фото

СБУ совместно с Национальной полицией прекратили деятельность преступной группы в Запорожье, которая похищала людей и выбивала из них вымышленные долги. Злоумышленники создавали конфликтные ситуации и требовали деньги от потерпевших для "мирного" урегулирования спора.

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К тому же часто такой одноразовый "взнос" превращался в ежемесячную "дань" для рэкетиров. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В случае отказа от оплаты, бандиты похищали своих жертв и увозили в заброшенное здание, где жестоко избивали их и угрожали "медленной" смертью.

Сотрудники СБУ задержали "на горячем" лидера преступной группы и двух его активных сообщников, когда те "выбивали" несуществующий долг у своей жертвы в полуразрушенном здании, расположенном на территории городского парка.

По результатам расследования установлено, что руководитель преступного объединения является криминальным авторитетом из Запорожья, который провел более 20 лет в тюрьме за тяжкие преступления, такие как разбой и похищение людей.

Группировка включала более десяти человек, большинство из которых имели уголовный опыт и ранее уже привлекались к ответственности за нанесение телесных повреждений и вымогательств.

С помощью разбойных нападений на местных жителей преступники пытались расширить свое влияние на территории города и близлежащих районов области. Во время проведения обысков в квартирах фигурантов правоохранители изъяли оружие, наркотики и незаконно нажитые средства.

На данном этапе организатору преступной группы и двум его сообщникам объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

ч. 4 ст. 187 (разбой).

Кроме того, рассматривается возможность дополнительной квалификации преступных действий лидера группы за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Задержанные содержатся под стражей. Продолжаются оперативные и следственные меры по привлечению к ответственности всех участников преступной группы. Согласно закону, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила в Запорожье охранника детского сада, который наводил российские ракеты на жилье мирных украинцев. По предоставленным им координатам накануне 2024 года оккупанты обстреляли поселок Степногорск, уничтожив многие дома и убив 43-летнего мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи Нацполиции разоблачили группу злоумышленников, которые вывозили уклонистов через непризнанное Приднестровье. За такую услугу военнообязанные граждане платили до 5 тысяч долларов.

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