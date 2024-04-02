В Закарпатье спасатели потушили масштабный пожар: горело 6 га леса. Фото и видео

На Закарпатье в понедельник, 1 апреля, произошло возгорание на территории лесничества вблизи поселка Ясиня Раховского района. Пожар тушили более ста спасателей.

На месте работали сотрудники ГСЧС и работники лесного хозяйства. Ликвидация пожара продолжалась почти целый день.

По состоянию на 19:05 пожар вблизи поселка Ясиня был локализован на площади 6 га. Отмечено, что огонь охватил лесную подстилку и остатки вырубки.

К тушению пожара біли привлечены 125 человек и 17 единиц техники. К счастью, никто не пострадал.

"С потеплением в Украине наблюдается увеличение количества пожаров в экосистемах и на открытых территориях. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 460 таких возгораний на площади около 390 га", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к окружающей природной среде.

Как писал OBOZ.UA:

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