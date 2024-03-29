В Киевской области спасатели тушили масштабный пожар: известны подробности. Фото

Вблизи поселка Триполье Киевской области в четверг, 28 марта, произошел масштабный пожар. Спасатели тушили возгорание травяного настила на площади 10 га.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины возникновения огня установят правоохранители.

Как рассказали в ГСЧС, 28 марта в 13:28 в них поступило сообщение о возгорании травяного настила за пределами поселка Триполье.

"По прибытию на место вызова спасателями установлено, что горит травяной настил на площади 10 га. Пожар ликвидирован в 15:32. На месте происшествия работало 17 человек личного состава и 3 единицы техники", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Днепровском районе Киева в пятницу, 8 марта, на улице Маланюка произошел пожар на территории гаражного кооператива. Дым от возгорания видели не только на левом, но и на правом берегу города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области произошел масштабный пожар вблизи села Большая Бугаевка. Спасатели тушили травяной настил на площади 2,9 га.

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