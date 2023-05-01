В ВСУ рассказали, сколько военных враг держит на Бахмутском направлении: там идут ожесточенные бои

На Бахмутском направлении продолжаются упорные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Со стороны захватчиков на этом участке фронта воюет 25,6 тыс. военных.

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Также там задействованы десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тыс. личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня", – сказал он.

При этом, как отметил Череватый, ежедневно в этом районе захватчики теряют около 100 человек личного состава.

Стоит добавить, что российские оккупационные войска на Бахмутском направлении провели многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций, однако потерпели неудачу.

Украинские защитники выбили группировку врага с позиции "Бассейн" под Бахмутом. Несколько месяцев подряд она была "костью в горле" для Вооруженных сил Украины, но в результате успешной операции около 40 оккупантов сбежали, еще несколько взяты в плен, некоторые были уничтожены.

Вооруженные силы Украины продолжают держать под своим контролем трассу, по которой в Бахмут Донецкой области поставляются ресурсы и обеспечение. Российские оккупационные войска далеки до захвата "дороги жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL, город-крепость Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются интенсивные бои с вражеской армией России, в результате атак оккупантов стал почти непригодным для жизни. Из-за того, что россияне не прекращают попыток полностью захватить населенный пункт, из него почти невозможно эвакуировать гражданских.

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