В ВСУ после скандала с питанием военных показали фото клубники на обед: Зеленский поручил разобраться

В Вооруженных силах Украины показали обед украинских бойцов одной из бригад. Командование похвасталось, что защитники получили на десерт клубнику. Тем временем президент Владимир Зеленский поручил проверить закупки продуктов для украинских солдат.

Фотографии из столовой во вторник, 15 июня, опубликовала пресс-служба 1-й отдельной танковой Северской бригады в Facebook. Отметим, что именно эта бригада накануне попала в скандал: ее обвинили в том, что воинов на Гончаровском полигоне в Черниговской области якобы плохо кормят. Тогда в ВСУ опровергли это, "доказательства" назвали фейками и показали реальные архивные снимки меню солдат. Теперь же пресс-служба обнародовала свежие фотографии, демонстрирующие качество питания в ВСУ.

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"Клубнику заказывали? Приятного аппетита!" – подписан фоторепортаж.

Отметим: многие пользователи сети указали на то, что клубнику бойцам положили на одну тарелку рядом с нарезанными огурцами и помидорами.

Известно, что первая отдельная гвардейская танковая бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины входит в состав ОК "Север".

После скандала с питанием в армии нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская показала в Facebook ответ Зеленского. Глава государства поручил проверить обеспечение продуктами питания воинских частей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2021 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак признал, что в армии существенно ухудшилось питание защитников. Так, на одного человека выделяют всего 81 грн для закупки суточного набора продуктов. Ответственность за это несет Министерство обороны, отметил он.