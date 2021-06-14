В сети разгорелся скандал из-за питания украинских военных: появились фото 'вкусностей' и опровержение

Военнослужащих, находящихся на Гончаровском полигоне в Черниговской области, якобы плохо кормят. Фото с блюдами из столовой показали в сети. В ВСУ сразу же отреагировали на обнародованные кадры и утверждают, что это фейк.

Пользователь Роман Глех 13 июня опубликовал в Facebook фотографии, на которых показано меню бойцов 1 танковой бригады. В своей заметке он отметил, что кадры сделаны 10 июня.

Глех иронично написал, что рацион украинских военных вряд ли соответствует стандартам НАТО, к которым стремится украинская армия.

"Стандарты не НАТО 2 часть. Гончаровский полигон не перестает радовать широким выбором вкусностей. Фото от 10.06.2021р. Ребята спрашивают офицеров: так что свиньи сегодня голодные будут?", – подписал фотографии Глех.

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В ВСУ сразу же отреагировали на сообщение. ВFacebook Оперативного командования "Север" утверждают, что обнародованные фотографии – это фейк. Там отметили: питание в 1 отдельной танковой Северской бригаде "было и будет на самом высоком уровне".

"На базе танковой бригады питается в том числе и личный состав гончаровского полигона.

"Информация о некачественного питания, которая была скопирована из социальной сети и распространена средствами массовой информации, является фейком и не соответствует действительности", - отметили в командовании.

В бригаде добавили, что система питания осуществляется по каталогу, и обнародовали свои фото.

Однако, наблюдательные пользователи заметили на них дыню, которая в это время года вряд ли могла появиться в рвционе военнослужащих.

На замечания пользователей сразу отреагировали, оправдываясь, что часть выставленных фото – из архива.

Также пользователи указали на то, что пресс служба оперативного командования "Север" выставила фото со столовой, причем старые. А Глех показал кадры из полевого лагеря, причем, свежие.

"Так, а где фейк, уважаемые? Вы пишете о столовую, он о полевой лагерь. Вы выставляете старые фото, он новые. Скажите, вашему пресс-секретарю, что свой пост он еще больше подрывает доверие. К сожалению, к сожалению", – прокомментировала пользовательница Ольга Сергиенко.

Стоит отметить, что военнослужащие, которые проходят обучение на Гончаровском полигоне, опровергли информацию о проблемах с питанием. Издание censor.net обнародовало соответствующие фото и видео.

Так, один из военнослужащих, Олег Бойко, заявил, что с питанием на полигоне все хорошо.

"Хочу сказать, что не все люди дома так едят, как кормят здесь. Здесь кормят так, что доходит до того, что сникерсы дают, колбасу, тушенку дают", – рассказал он.

Бывший нардеп Егор Соболев, который также проходит обучение, заявил, что питание организовано очень четко, и заверил, что еды хватает на всех.

"Все организовано очень хорошо. Тот, кто занимался организацией большого количества людей, но еще и взрослых, еще и тех, которые приезжают в палаточный лагерь жить, учиться обращаться с оружием, думаю, понимает, что это большая работа. ... Я возможно наслушался страшных историй о советской армии. Все супер. Есть две вещи, которые я поменял бы. Первое: я бы не брал людей, которые ноют и пытаются остаться лишний раз в палатке, а не тренироваться. Потому что от них никакой пользы ни ВСУ, ни им. Второе: я бы увеличил нагрузки. Но я понимаю, что это первое собрание, все в разной физической форме ", — рассказал Соболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хомчак признал ухудшение питания в ВСУ. Главнокомандующий отметил, что на одного человека выделяют всего 81 грн для закупки суточного набора продуктов, в то время, как для воспитанников в школах-интернатах – 136 грн.