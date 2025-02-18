В возрасте 95 лет скончался последний участник национально-освободительной борьбы УПА Николай Негрич: что о нем известно. Фото

В Ивано-Франковской области во вторник, 18 февраля, скончался последний свидетель и участник национально-освободительной борьбы, связной Украинской повстанческой армии (УПА) Николай Негрич. Мужчине было 95 лет.

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Об этом сообщили на странице Делятинской территориальной громады в Facebook. Николай проживал в поселке Делятин и 19 декабря отметил свой юбилей.

"Родился Николай 19 декабря 1929 года... Последние годы проживал вместе с дочерью в фамильном доме Голинских в Делятине", – сказано в сообщении.

Николай Негрич был родственником выдающегося сотенного УПА Гриця Голинского. Он на собственном опыте знал, как тяжело и опасно для украинцев было бороться за свободу и независимость.

Чтение Псалтиря началось 18 февраля в 17:00. Чин похорон связного Негрича начнется в 11:00 19 февраля, похоронят Николая на центральном старом кладбище в Делятине.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня прошлого года во Львовской области скончался бывший связной УПА Василий Хомин. Он очень мечтал о победе Украины над российским захватчиком.

15 января этого года на 101-м году ушла из жизни связная Украинской повстанческой армии Ангелина Паламарь. Женщина была разведчицей повстанцев в период освободительной борьбы украинского народа в ХХ веке.

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