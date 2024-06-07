'Всю жизнь посвятил борьбе за свободу Украины': во Львовской области умер бывший связной УПА Василий Хомин

В пятницу, 7 июня, во Львовской области скончался бывший связной УПА Василий Хомин. Он очень мечтал о победе Украины над российским захватчиком.

Об этом сообщил Бориславский городской совет. Отмечается, что всю жизнь мужчина посвятил борьбе за свободу Украины.

"С грустью сообщаем, что отошел в вечность Василий Хомин – бывший связной УПА, член Бориславской станицы ОУН-УПА им. Нечая и Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерала Романа Шухевича. Как участник освободительной борьбы, который свою жизнь посвятил борьбе за свободу Украины, Василий очень мечтал о победе Украины в этой войне. Именно это желание он загадывал в свой 90-летний юбилей, который отметил в феврале этого года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Василий Хомин родился в селе Залокоть в 1934 году. Воспитывался в религиозной семье. Один его дедушка был дьяком в церкви, другой – провизором храма. В одной из книг о Бориславе описаны яркие воспоминания о том, как он еще маленьким мальчиком попал к повстанцам, как сначала носил им еду, а потом сидел в засадах.

Похороны состоятся 8 июня в 13:30.

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