Ушла в вечность разведчица УПА на псевдо 'Орися': чем она запомнилась. Фото, видео

На 101 году ушла из жизни связная Украинской Повстанческой Армии Ангелина Паламар. Женщина была разведчицей повстанцев в период освободительных действий украинского народа в ХХ веке.

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Печальную новость сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов Несколько изданий западной Украины добавили, что Ангелина Емельяновна умерла в среду, 15 января.

Сам Буданов в прошлом году, по случаю 100-летнего юбилея Ангелины Емельяновны, имел в честь наградить ее медалью "Україна понад усе!"

Ангелина Емельяновна прошла сквозь жернова большевистских застенков и полтора десятка лет провела в советских лагерях, рассказывает глава ГУР.

"За идею Украинского Государства Ангелина Емельяновна и ее семья испытали от России много бед и боли. Нелюди-чекисты убили отца и брата Ангелины прямо во дворе их дома. Тогда она пятнадцатилетней присоединилась к УПА – стала связной с псевдонимом "Орися". Через два года. в результате измены одной из крестьянок россияне схватили разведчицу", – отметил господин Буданов.

Ангелина Емельяновна прошла пытки и сибирскую тюрьму, но не выдала ни одной тайны и дождалась желаемой независимости Украины.

В Сибири женщина провела свыше 14 лет. Примерно два года ее мама ничего не знала о дочери. Но именно в Магадане Ангелина познакомилась с будущим мужем Григорием. Расписались, когда вышли из тюрьмы. У супругов родилось двое детей – дочь Арина и сын Зеновой.

"Светлая память и вечное уважение. Мои искренние соболезнования всем родным и близким людям выдающейся Украинки Ангелины Паламар", – сказал глава украинской разведки.

В свою очередь наше издание также выражает соболезнования родным и близким Ангелины Емельяновны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области российские кафиры убили волонтерку Ирину Байраченко. Женщина получила тяжелые ранения при обстреле российскими террористами и вскоре скончалась в больнице.

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