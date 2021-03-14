В Великобритании зафиксировали самую низкую смертность от COVID-19 с октября

За последние сутки в Великобритании зафиксировали 52 случая смерти от коронавируса – это самое низкое количество с 12 октября.

Данные также показывают, что за последние 24 часа в стране было зафиксировано 4618 новых случаев заболевания COVID-19. Днем ранее было 5534 случаев инфицирования и 121 смерть. Об этом сообщает Sky News.

Оба показателя также уменьшились по сравнению с прошлой неделей – 5177 случаев заболевания и 82 смерти.

Отмечается, что в мире уже более 24 миллионов человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них 512 108 прививок сделали 13 марта. Вторую дозу получили 1 584 909 человек.

Ожидается, что уровень прививок в Британии может резко ускориться в ближайшие дни из-за увеличения объемов поставок вакцины. А это может повлиять на смягчение карантина.

13 марта в Уэльсе уже заменили правило "оставаться дома" на "оставаться в городе", что дало больше возможностей для общения на свежем воздухе и посещать открытые спортивные площадки.

С 15 марта открываются парикмахерские. А через две недели в Англии позволят проводить спортивные события. Финал Кубка Англии на стадионе "Уэмбли" будет использован, как тест на возвращение большей аудитории на спортивные мероприятия, театры и концерты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали британский штамм коронавируса, на 64% смертельнее обычного. По сравнению с последним, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.