В Умани жены и матери погибших на Донбассе снялись в фотосессии с формой воинов. Трогательные снимки
В Умани накануне Дня матери открылась фотовыставка "Несокрушимые", посвященная женщинам, чьи сыны или мужья погибли на Донбассе.
Как передает "АрміяInform", фотографии выставили в Уманском художественном музее. Инициаторами проекта стали городская общественная организация "Семья героя" и горрайонный союз "Ветераны АТО/ООС".
Снимками поделилась на странице в Facebook пользовательница Виктория Василенко. На фото видно, что женщины позировали в национальных костюмах вместе с военной формой (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Активисты пригласили на фотосессию местных жительниц, которые потеряли родных на Донбассе, а также женщин, которые сами участвовали в боевых действиях.
"Работать с женщинами, которые потеряли на войне сыновей и мужей, было интересно и одновременно трогательно и ответственно. Конечно, я знал, что подобный фотопроект когда-то уже имел место, но хотелось привнести что-то свое. Мы решили, что в кадре вместе с женщинами должны быть и дети, ради будущего которых и погибли наши защитники", – сказал фотограф Семен Сапаев.
Он признался, что эта работа запомнится ему надолго. "Были случаи, когда женщины во время съемок не сдерживали слез. Они смотрели на меня, молодого парня, а представляли на моем месте своего сына, которого не дождались с войны. Так об этом мне говорили", – сказал фотограф.
Фото, представленные на выставке:
Трансляция с открытия:
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