Названо количество убитых и раненных воинов ВСУ за время "тишины" на Донбассе

За время обновленного режима прекращения огня на Донбассе (с 27 июля 2020 года) в результате обстрелов со стороны российских оккупационных сил погибли 34 украинских воинов, еще более 100 были ранены.

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 мая, сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Его цитирует "Укринформ".

"С 27 июля 2020 года 34 украинских военнослужащих были убиты и более сотни получили ранения. Такова цена наших усилий, направленных на сохранение режима прекращения огня и обеспечения безопасности для гражданского населения", – сказал он.

Кроме того, за девять месяцев с июля 2020-го вооруженные формирования РФ почти 1400 раз нарушили режим прекращения огня. По меньшей мере 246 этих нарушений были совершены с использованием вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

16 раз противник обстреливал жилые кварталы, 34 раза дистанционно минировал территорию. Также было зафиксировано 67 случаев использования российской стороной беспилотников.

По словам Цимбалюка, многие из этих данных было подтверждено Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, "хотя способность миссии осуществлять мониторинг ситуации безопасности остается серьезно подорванной из-за введенных Россией ограничений".

Украинский посол также указал на то, что российская сторона связывает установление "тишины" на Донбассе с выполнением необоснованных требований Кремля по прямой кооперации ВСУ с незаконными вооруженными формированиями. Дипломат подчеркнул, что Россия дает указания своим подконтрольным формированиям продолжать обстрелы, "пока шантаж Кремля не достигнет своей цели".

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