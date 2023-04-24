В Украину ворвется похолодание: синоптик рассказала, когда ждать смены погоды

В Украине 26-27 апреля ожидается похолодание. Оно будет наблюдаться практически во всех регионах, но в восточной части страны удержится высокая температура воздуха.

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Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своем Telegram-канале. "В среду-четверг в Украину зайдет другой воздух, похолодает", – написала она.

Во вторник, 25 апреля, еще будет преобладать теплая погода, днем в среднем +14...+19. Чуть свежее будет в Луганской области и на крайнем западе Украины, +10...+14 градусов.

Во вторник дожди возможны местами на западе и востоке, в Сумской, Полтавской области, в Днепре и Запорожье. На остальной территории – без осадков.

Диденко предупредила, что 25 апреля в западных областях может усиливаться южный ветер до 15-18 метров в секунду.

В Киеве во вторник будет продолжаться сухая теплая погода. Максимальная температура воздуха может достигнуть +19 градусов.

Более детально о погоде на Киевщине на 25 апреля можно почитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Синоптик Игорь Кибальчич считает, что до конца апреля в Украине продержится дождливая погода. Этот весенний месяц может оказаться рекордно влажным.

– В Укргидроэнерго не исключают, что значительные осадки в конце апреля и первых числах мая могут вызвать вторую волну половодья в нашей стране.

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