Без осадков и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 апреля

В Киеве и Киевской области во вторник, 25 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 25 апреля. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 4-9°С, днем 15-20°С; в Киеве ночью 6-8°С, днем 17-19°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 24-26 апреля на реке Днепр в Киеве, в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет сохраняться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 25 апреля, утром, в Киеве небо будет ясным, а днем покроется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Без осадков.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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