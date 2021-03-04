В Украину вернутся морозы, снег и сильный ветер: появился прогноз погоды на выходные

В пятницу, субботу и воскресенье, 5-7 марта, погода в Украине принесет местами потепление до +17 иночные морозы до -13. В некоторых регионах будут идти осадки, также ожидается сильный ветер.

Такой прогноз до конца недели дают в Украинском гидрометцентре. Его синоптики опубликовали в Facebook.

По их данным, 5 марта ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, а днем в целом по стране, кроме юга, ожидаются дождь и мокрый снег. Значительные осадки затронут Карпаты.

Температура в течение суток – в пределах 0... +5, в южной части днем прогреет до +6... + 11, в Одесской области прогнозируют даже +13... + 17 градусов.

В выходные в стране не предвидится значительных осадков. Ночью в субботу, 6 марта, в центральных, южных и восточных областях возможен небольшой мокрый снег.

В то же время в большинстве регионов ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до 3-8 градусов мороза.

В субботу на юге и востоке страны – около нуля, днем 0... + 7 градусов. Морозно будет в Карпатах ночью – до -8... -13, днем тоже холодно – в пределах -2... -7 градусов.

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