Украинские спасатели при поддержке 'Метинвеста' успешно справились с тушением пожаров в Греции

Сто украинских пожарных, которые при поддержке группы "Метинвест" Рината Ахметова, отправились в Грецию тушить лесные пожары, вечером 16 августа вернулись в Украину. Самолет со сводным отрядом бойцов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, летевший спецрейсом из Афин, приземлился в международном аэропорту "Киев".

Там спасателей встретили родные, руководство ГСЧС и Министерства внутренних дел. Об этом информирует сайт службы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс самолета в обе стороны.

Во время встречи со спасателями глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что благодаря им имидж Украины значительно увеличился.

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"Лозунг "Слава Украине!" звучал как символ благодарности и победы над разрушительной стихией. Вы достойно представили свою Родину и главное – вышли из этой битвы живыми и невредимыми. Искренне благодарю за вашу работу, помощь и спасенные дома простых людей, оказавшихся в плену огня", – отметил Чечеткин.

Отметим, что в Греции украинские пожарные ликвидировали отдельные очаги пожаров "на территории более 19 тыс. м, глубиной до 60 м, низовые возгорания (1,7 га) и верховые (350 кв. м)".

Также они спасли населенные пункты Спатару и Метохи, а это 27 домов и 33 хозяйственных здания, культовое сооружение, зернохранилище, приют для собак, стадо овец и 54 улья. Возле города Каматриадес были спасены дома местных жителей и несколько хозяйственных построек, 13 ульев, 23 га сада с оливками и инжиром.

Как ранее писал OBOZREVATEL, группа "Метинвест" неоднократно проявляла инициативу в общественно важных вопросах. К слову, в 2020 году компания профинансировала вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основные акционеры "Метинвеста" – группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Добавим, что пожарных в аэропорту также встречал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он поблагодарил украинцев за мужество и самоотверженность при защите жизней людей.

"Благодаря Богу, вся сотня спасателей, которая была собрана из 10 областей Украины, вернулась жива и здорова, оставив по себе добрую память среди граждан дружественной Греции. Героические действия наших спасателей в борьбе с огнем получили самые высокие оценки греческих коллег и искреннюю благодарность местных жителей", – написал он в Facebook.

Отметим, что в Греции 12 августа еще бушевали лесные пожары. За неделю до этого правоохранители задержали более 130 человек, которых заподозрили в поджогах. В стране огненная стихия унесла жизни восьми человек, уничтожила сотни зданий, из десятков населенных пунктов жителей эвакуировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВД Денис Монастырский заявил, что со временем на базе министерства будет создан "Европейский хаб авиационной безопасности". Он будет помогать в преодолении лесных пожаров в стране и других государствах Европы.