В Греции продолжают бушевать лесные пожары, задержаны более сотни поджигателей. Фото и видео

По состоянию на четверг, 12 августа, в Греции не утихли лесные пожары. За минувшую неделю полиция задержала 136 человек за поджоги и халатность.

Возраст 18 подозреваемых в поджоге колеблется от 15 до 78 лет, сообщает издание alphanews.live. Отмечается, что по данным фактам были проведены предварительные расследования (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Поджоги были зафиксированы в Крионери, Маркопуло, Аттике, Педио Ту Ареосе, в роще Финопулу в Гизи, в роще Петруполис, в Пераме, Мессинии, Янине, Лесбосе, Серресе и Фокиде.

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В Лесбосе, например, мужчина устроил пожар, сжигая овечью шерсть. В Серре пожар возник, когда в фотоэлектрическом парке сожгли кабели, чтобы получить медь. В роще Финопулу в Гизи иностранец с бумажными полотенцами и смятыми пачками сигарет пытался поджечь дерево и высушить траву. Кроме того, еще шесть человек были арестованы за грабежи из полуразрушенных огнем домов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Греции из-за аномальной жары и засухи вспыхнули сотни лесных пожаров. Стихия унесла жизни восьми человек и разрушила десятки домов.