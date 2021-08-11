Люди потеряли все, разрушено множество домов: фото и видео последствий пожаров в Греции

В Греции из-за аномальной жары и засухи более недели не утихают сотни лесных пожаров. Стихия унесла жизни восьми человек и разрушила десятки домов.

Соответствующие фото опубликовало местное издание Кathimerini. Люди были вынуждены бросить свое жилье и потеряли все имущество из-за огня (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что на Пелопоннеском полуострове в Греции было эвакуировано 12 населенных пунктов в горной области Аркадия.

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Кроме того, много людей, работавших в лесу, остались без работы. Так, например, 58-летний местный житель Керемизис был одним из сотен сборщиков смолы в Эвии. Он в последний раз уехал с работы за несколько минут до того, как неконтролируемый огонь приблизился к месту его работы в лесу.

Пламя на этом не остановилось и опустилось на километр ниже к морю, разрушая машины, дома и лагеря на своем пути. Пожар тушат уже девятый день.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лесные пожары продолжают бушевать в нескольких регионах Греции, где сильные ветры разносят пламя по населенных пунктах. В последние дни в стране, которая переживает сильнейшую за 30 лет жару в +45 градусов, зафиксировали несколько масштабных возгораний