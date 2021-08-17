В Украине могут создать Центр противодействия стихийным бедствиям: Монастырский раскрыл подробности

В Украине могут создать Центр противодействия стихийным бедствиям. Министерство внутренних дел уже начало разрабатывать соответствующий проект.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время встречи со спасателями. Украинцы вернулись в Киев из Греции, где помогали коллегам тушить лесные пожары, сообщила пресс-служба МВД (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Глава МВД рассказал, что центр сначала будет работать в Украине. Планируется, что позже он начнет помогать Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций.

Видео дня

Монастырский также поблагодарил спасателей за ликвидацию пожаров. Он надеется, что полученный украинцами опыт пригодится на службе государству. На аэродроме их встретили жены и дети с цветами и воздушными шариками.

Напомним, что более 100 украинских пожарных с 6 августа участвовали в тушении лесных пожаров в Греции. Отряд ГСЧС ликвидировал десятки тысяч метров очагов возгорания, спас несколько населенных пунктов и около 30 жилых домов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Турции взяли под контроль большинство лесных пожаров, которые начались в Анталии. Ресурсные масштабы бедствия еще оцениваются, а для природы они видны невооруженным взглядом. То, какой сегодня лес в одном только Ичмелере, показали с высоты