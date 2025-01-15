В Украину вернули 21-летнюю девушку, половину жизни прожившую в оккупации: все подробности

21-летнюю украинку Татьяну удалось спасти с временно оккупированной территории. Она провела там почти половину жизни.

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Историей спасения в среду, 15 января, в Telegram поделился руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он рассказал, что девушка родилась и выросла в маленьком городке на востоке Украины, который с 2014 года находился под оккупацией.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA по оккупации удалось спасти 21-летнюю Татьяну. Иногда обстоятельства складываются так, что молодые люди вынуждены ждать совершеннолетия, чтобы самостоятельно вырваться из оккупации", – говорится в сообщении Ермака.

Политик добавил, что история девушки – это еще одно упоминание о том, насколько сложно возвращать наших граждан домой.

"Татьяна родилась и выросла в маленьком городке на востоке Украины, который с 2014 года находился под оккупацией. Она много раз пыталась выехать на подконтрольную Украине территорию, но отсутствие украинского паспорта, финансовые трудности и страх перед неизвестным останавливали ее", – добавил политик.

Ермак рассказал, что благодаря усилиям украинской сети по правам ребенка удалось организовать безопасный маршрут и эвакуацию. Теперь девушка находится в безопасности на свободной территории Украины, где она может начать новую жизнь.

"Дети и молодежь – это будущее нашей страны. Мы приложим максимум усилий, чтобы вернуть каждого домой", – резюмировал эту новость Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают проводить на временно оккупированных территориях пропагандистскую деятельность в попытке уничтожить украинскую национальную идентичность. В Мариуполе для этого русские начали создавать так называемые кадетские классы.

Напомним, российские кафиры в захваченном Мариуполе снимали пропагандистский сериал об "украинских националистах". В нем россияне героизируют сотрудников ФСБ.

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