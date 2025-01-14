Героизируют сотрудников ФСБ: оккупанты в Мариуполе устроили съемки пропагандистского сериала. Видео

Российские оккупанты в захваченном Мариуполе снимали пропагандистский сериал об "украинских националистах". В нем россияне героизируют сотрудников ФСБ.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Мариупольского городского совета. Там подчеркнули, что на днях пропагандистские "местные СМИ" известили о завершении съемок телесериала "Центурия", большинство которых прошли в городе.

"Сериал героизирует сотрудников ФСБ, борющихся с "украинским националистическим подпольем" и "агентурной сетью западных спецслужб", – прокомментировали в украинском ведомстве.

Известно, что режиссером пропагандистской ленты выступил россиянин Андрей Симонов, уже снимавший в захваченном городе псевдокино "о начале СВО" и "освобождении Мариуполя".

В горсовете города-Героя подчеркнули, что таким образом оккупанты используют все возможности для распространения своей пропаганды и искаженного взгляда на войну в Украине.

"Они пытаются в пропагандистских фильмах оправдать свои военные преступления и насадить антиукраинские взгляды", – добавили там.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно жители захваченного войсками РФ Мариуполя записали видео к диктатору Путина из котлованов, оставшихся на месте их домов. Они заявили, что стали лишними в родном городе и третий год не могут получить от страны-агрессора "обещанное жилье".

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