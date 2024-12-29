На оккупированной Херсонщине школьников угрозами заставляют писать письма оккупантам

Российские захватчики продолжают издеваться над жителями временно оккупированных территорий Украины. В частности, на Херсонщине враг заставляет детей писать письма военным РФ.

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Такие случаи были зафиксированы в Новой Каховке, Каланчаке и Скадовске. Об этом в Telegram сообщают активисты движения сопротивления "Жовта Стрічка".

Во многих школах оккупированной Херсонщины школьники вынуждены писать письма российским военным. Подобные пропагандистское мероприятие являются обязательным. Тем ученикам, кто отказывается принимать участие, россияне угрожают плохими оценками или вызывают родителей в школу для "объяснения".

Одна из жительниц Херсонщины рассказала, что оккупанты не оставляют детям выбора. Учителя запугивают школьников, что они не сдадут предметы за год, а родителей будут вызывать в школу.

Активисты отметили, что такие мероприятия не разовые, в школах постоянно устраивают мероприятия собирая военным подарки, продукты, приходят родители детей в форме пропагандируя и романтизируя войну.

Напомним, оккупационные власти России продолжают нарушать права украинских детей на временно захваченных территориях. Одним из самых возмутительных проявлений является принудительное вовлечение детей в так называемую "Юнармию" — военно-патриотическую организацию, которая является инструментом российской пропаганды.

Ранее сообщалось, что российские террористы продолжают готовить детей к войне во временно оккупированном Мариуполе. Военные преступники учат несовершеннолетних обращаться с оружием. Пропагандистские мероприятия в захваченном украинском городе проводит так называемая "Юнармия".

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