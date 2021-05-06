В Украину вернется похолодание: в каких областях "посвежеет"

В пятницу, 7 мая, погода в Украине будет преимущественно теплой. В течение дня ожидается +15 +20 градусов, на юге и востоке – до +22 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, атмосферный фронт принесет дожди на западе, юге страны и во многих центральных областях, кроме Днепра, и на Одесщине.

В восточной части Украины и на большинстве территорий юга будет сухая, теплая погода.

"В Киеве также состоится ротация атмосферных фронтов. После сегодняшнего с небольшим дождиком – на очереди завтра еще один", – уточнила Диденко.

Однако ночь и утро пятницы обещают быть сухими, а вот уже днем ​​в Киеве пройдет дождь. Температура воздуха в пятницу ожидается комфортной – +17 +18 градусов.

Отмечается, что в субботу в столице похолодает до +12 +14 градусов. А уже с воскресенья начнет теплеть.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вторые "длинные" выходные в Украине, с 8 по 10 мая, будут сопровождаться прохладной и дождливой погодой. Но уже с 12 мая в страну может прийти настоящее лето.