В Украину ворвутся дожди и похолодание: как испортится погода на выходных. Прогноз

Вторые "длинные" выходные в Украине, с 8 по 10 мая, будут сопровождаться прохладной и дождливой погодой. Но уже с 12 мая в страну может прийти настоящее лето.

Температура воды в Черном море в ближайшие дни будет слишком холодной для купания. А тем, кто планирует отдых в Карпатах, следует приготовиться к не слишком комфортным погодным условиям. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

Как рассказал синоптик, текущее потепление в Украине связано с теплой воздушной массой, которая пришла из центральной и южной Европы. Оно продлится до пятницы, 7 мая.

Но уже в субботу, 8 мая, "с северо-запада придут более прохладные влажные воздушные массы. Выходные дни будут сначала дождливыми, потом прохладными".

По прогнозам синоптика, из трех выходных дней самым некомфортным в плане погоды будет суббота, 8 мая.

"Самая неприятная погода будет 8 мая. В течение дня дождь, местами с грозами, и порывистый ветер. Дневная температура +13… +20 градусов", – уточнил он.

Следующие два дня, 9-10 мая, будут без дождей, но довольно прохладными, с холодными ночами. Температура днем не будет превышать +20 градусов. Ночью будет всего +2… +8, местами до +10 градусов.

Отдых на юге страны и в Карпатах в ближайшие выходные будет не слишком комфортным из-за довольно низких температур, сказал Мурмыло. Так, вода у берегов Черного моря вряд ли прогреется до достаточной для купания температуры.

В Карпатах сплошного снежного покрова уже не будет, но и тепла – тоже. "Каких-то опасных погодных явлений в ближайшее время не ожидается, но в выходные дни будет еще ветрено и прохладно", – сообщил синоптик.

По его прогнозам, ночные температуры в горах могут быть значительно ниже, чем на остальной территории страны.

Новый период потепления начнется со среды, 12 мая, пообещал синоптик. "С 12 мая начнется постепенное повышение температуры – дневной и ночной", – сказал он.

По его прогнозам, на следующей неделе в Украине может установиться практически летняя погода. "К середине мая будут уже стабильные температуры – до +22… +27 градусов, в зависимости от региона. Практически летняя погода", – сказал Мурмыло.