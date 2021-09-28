В Украину пришло бабье лето и холодные ночи: в Гидрометцентре уточнили прогноз до конца недели

В Украине продолжается бабье лето. По меньшей мере до конца текущей недели погода будет теплой и комфортной, хотя ночи ожидаются довольно прохладные, до +2 градусов. В последний день сентября вероятны заморозки до -5 градусов.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

Благодаря скандинавскому антициклону LJOBA на этой неделе метеорологическая ситуация в Украине будет довольно спокойной. Будет преобладать сухая, уравновешенная погода, больше прояснений.

В начале недели на нас будет влиять гребень этого антициклона, а уже в конце к нам приблизится и его центр.

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Что касается воздушных потоков, то они в начале недели будут идти с северо-востока, потому что в антициклоне движение воздуха происходит по часовой стрелке. В конце недели у нас уже будут юго-восточные потоки. Поэтому может быть даже немного теплее.

Но во вторник и среду может быть небольшое снижение температуры, так как северная составляющая влияет на нашу территорию. Возможен умеренный ветерок с севера и северо-востока, который будет добавлять свежести.

Будет преимущественно без осадков. Небольшие дожди возможны на северо-востоке и в Карпатах во вторник, 28 сентября, но в целом будет преобладать сухая и приятная погода.

По поводу температур. Показатели, которые сейчас, в пределах +12... +17 градусов, до +20 градусов на Закарпатье и Прикарпатье – в целом будут сохраняться до конца недели.

Стоит обратить внимание на то, что ясное небо, особенно в ночные часы , то стоит ожидать, что все тепло, которое будет накапливаться в течение дня, станет быстро высвобождаться ночью.

Соответственно, ночи будут прохладные, до +2... +7 градусов. Особенно в конце недели, когда над нами будет центр антициклона. По данным специалистов Укргидрометцентра, в последний день сентября, в четверг, 30 числа, на северо-востоке страны возможны заморозки в воздухе до -5 градусов, на юге, востоке и в центре – на поверхности почвы.

Скорее всего, это можно назвать бабьим летом, хотя у синоптиков нет такого понятия. Но эта неделя действительно будет достаточно спокойной с приятными значениями температуры, особенно в дневные часы.

Утром надо одеваться немного теплее из-за ночного выхолаживания, но в дневные часы на солнышке будет очень комфортно.

Такая погода не аномальна для Украины. Периоды антициклональной погоды характерны для конца сентября – начала октября.

На официальном сайте Украинского гидрометцентра обнародован прогноз погоды на каждый день до пятницы, 1 октября.

В понедельник, 27 сентября, там прогнозируют солнечную и довольно теплую погоду на всей территории страны. Температурный максимум днем составит +16 градусов, ночью +8 градусов в большинстве областей, на юге немного теплее, до +18 днем и +12 ночью.

Во вторник, 28 сентября, температура снизится на несколько градусов, а в восточных областях возможны небольшие осадки. Температурный максимум днем на большей части территории страны +15 градусов, ночной +6 градусов. На юге +16 днем и +9 ночью.

В среду, 29 сентября, дожди покинут территорию страны, но температуры будут оставаться на уровне вторника.

В четверг, 30 сентября, температурные максимумы составят: на западе +16, в центре +14, на востоке +13, на юге +17 градусов. Минимальные ночные температуры ожидаются на востоке на уровне +3 градусов.

В пятницу, 1 октября, в целом сохранится погода, подобная погоде в четверг, но на всей территории Украины будет преобладать переменная облачность.