В Украину пришла весна? Диденко рассказала об очередном потеплении

В Украине погода на протяжении ближайшей недели сменится дважды – на выходные похолодает, а со следующей недели снова будет тепло. Однако такая "весенняя" погода не является признаком прихода весны.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала синоптик Наталья Диденко. "Февраль продолжается, и делать выводы об окончательном приходе весны не совсем корректно. Теплый февраль в последние годы – это вообще не новость", – отметила она.

В ближайшие выходные, 12-13 февраля, Диденко спрогнозировала незначительное похолодание. "Будет до 0… +3 градусов, на юге немного теплее".

По ее словам, максимальные показатели недели, которая начнется 14 февраля, могут быть примерно такими, как в пятницу, 11 февраля. "В большинстве областей Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +3… +7 градусов, на юго-западе, в южной части местами до +10… +12 градусов", – сообщила она.

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В то же время Диденко отметила, что речь идет о максимальных дневных показателях температуры. "Ночью может быть около 0 градусов и небольшой минус", – сказала она.

Говоря о Карпатах, в частности, о том, сохранится ли в горах снег, синоптик объяснила несколько нюансов. "Если это долина, конечно, снег будет подтаивать, на высокогорье будет оставаться".

"Когда будет подтаивание снега, любителям лыжного отдыха следует быть очень осторожными и внимательно следить за ежедневными сообщениями спасательных служб. Они более тщательно следят за этой ситуацией", – предупредила Диденко.

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала прокомментировала "прогноз" на весну сурка Тимки. По ее словам, ранней весны в этом году в Украине может не быть.